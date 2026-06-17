Водителей призвали быть внимательными на фоне непогоды в Москве

"В Москве местами идет дождь - будьте внимательны за рулем. Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения. Перед поездкой проверить состояние дворников и уровень жидкости в бачке омывателя. Будьте аккуратны", - говорится в сообщении.