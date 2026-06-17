Водителей призвали быть внимательными на фоне непогоды в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ожидаются кратковременный дождь и температура до плюс 17 градусов.
- Водителям рекомендуется быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.
- Водителям следует заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов из-за ухудшения видимости во время дождя.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Водителям необходимо быть внимательными за рулем во время дождя в Москве, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду в Москве ожидаются кратковременный дождь интенсивностью не более одного-двух миллиметров и температура до плюс 17 градусов.
"В Москве местами идет дождь - будьте внимательны за рулем. Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения. Перед поездкой проверить состояние дворников и уровень жидкости в бачке омывателя. Будьте аккуратны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям необходимо снижать скорость заранее вблизи пешеходных переходов - из-за дождя видимость ухудшается.