В центре Москвы отремонтируют асфальт на Большой Лубянке и Сретенке

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют асфальтовое покрытие на улицах Большая Лубянка и Сретенка.

Ремонт дорог проводится из-за колейности, которая образуется из-за интенсивного автомобильного движения.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на улицах Большая Лубянка и Сретенка в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году отремонтируем улицы Большая Лубянка и Сретенка, которые представляют собой единую транспортную артерию протяженностью 1,4 километра, проходящую от площади Большая Лубянка до Садового кольца и переходящую в Проспект Мира и Ярославское шоссе", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что ранее дорожно-ремонтные работы на этих улицах проводились в 2022 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

Бирюков уточнил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.