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В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в мессенджерах - РИА Новости, 17.06.2026
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17:20 17.06.2026 (обновлено: 17:28 17.06.2026)
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в мессенджерах

МВД: мошенники обманывают детей в тематических группах в мессенджерах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольница со смартфоном
Школьница со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники ищут жертв среди детей в тематических группах мессенджеров, обманывая их под предлогом получения бесплатной игровой валюты.
  • Злоумышленники могут попросить сделать скриншот с телефона родителей, чтобы получить информацию о банках и попросить назвать номер телефона и коды из СМС.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники ищут своих жертв в тематических группах в мессенджерах, где под предлогом получения бесплатной игровой валюты обманывают детей – например, просят сделать скриншот телефона родителей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Опасности игровых онлайн-чатов для детей. Одним из способов поиска жертв обмана являются тематические группы в мессенджерах. Под предлогом бесплатного получения игровой валюты злоумышленник просит выполнить несколько заданий, среди которых может быть просьба сделать скриншоты с телефона родителей", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
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По словам правоохранителей, получив скриншот, мошенники узнают информацию об имеющихся банках на мобильном устройстве родителя. Далее они просят назвать номер телефона, а также коды из СМС.
"В некоторых случаях онлайн-собеседники могут попросить ребенка самостоятельно авторизоваться в мобильном банке родителей и перевести деньги на сторонние счета", - уточнили полицейские.
Поэтому, отмечают они, стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне; включить на устройстве запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и подключить функцию загрузки приложений паролем от родителей; активировать двухфакторную аутентификацию на основных сервисах (онлайн-банк, мобильная почта и других официальных ресурсах).
"Не предоставляйте детям свободный доступ к вашему смартфону. Подобным способом вы сможете уберечь себя и ребенка от действий мошенников", - добавляется в сообщении.
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