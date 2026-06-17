В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в мессенджерах

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники ищут жертв среди детей в тематических группах мессенджеров, обманывая их под предлогом получения бесплатной игровой валюты.

Злоумышленники могут попросить сделать скриншот с телефона родителей, чтобы получить информацию о банках и попросить назвать номер телефона и коды из СМС.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники ищут своих жертв в тематических группах в мессенджерах, где под предлогом получения бесплатной игровой валюты обманывают детей – например, просят сделать скриншот телефона родителей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Опасности игровых онлайн-чатов для детей. Одним из способов поиска жертв обмана являются тематические группы в мессенджерах. Под предлогом бесплатного получения игровой валюты злоумышленник просит выполнить несколько заданий, среди которых может быть просьба сделать скриншоты с телефона родителей", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

По словам правоохранителей, получив скриншот, мошенники узнают информацию об имеющихся банках на мобильном устройстве родителя. Далее они просят назвать номер телефона, а также коды из СМС.

"В некоторых случаях онлайн-собеседники могут попросить ребенка самостоятельно авторизоваться в мобильном банке родителей и перевести деньги на сторонние счета", - уточнили полицейские.

Поэтому, отмечают они, стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне; включить на устройстве запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и подключить функцию загрузки приложений паролем от родителей; активировать двухфакторную аутентификацию на основных сервисах (онлайн-банк, мобильная почта и других официальных ресурсах).