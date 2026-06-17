Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров.

Жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.

В "Мошеловке" Народного фронта советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники создают в Telegram каналы-двойники известных турагентств или маскируются под "частных агентов, имеющих доступ к конфиденциальным базам". Они распространяют объявления о путевках в Сочи Турцию или на Алтай со скидкой до 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.

В "Мошеловке" советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.