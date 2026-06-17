Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров.
- Жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.
- В "Мошеловке" Народного фронта советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Отмечается, что жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.
В "Мошеловке" советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.
"Тщательно проверяйте адресную строку сайтов бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных данных. Не переводите деньги на карты физических лиц ("частных агентов") в мессенджерах", - заключили там.
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11 октября 2025, 08:00