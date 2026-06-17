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Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств - РИА Новости, 17.06.2026
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05:22 17.06.2026
Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств

Аферисты начали продавать туры через каналы-двойники турагентств в Telegram

© Depositphotos.com / DragonImagesДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Depositphotos.com / DragonImages
Девушка за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров.
  • Жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.
  • В "Мошеловке" Народного фронта советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники создают в Telegram каналы-двойники известных турагентств или маскируются под "частных агентов, имеющих доступ к конфиденциальным базам". Они распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.
В "Мошеловке" советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.
"Тщательно проверяйте адресную строку сайтов бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных данных. Не переводите деньги на карты физических лиц ("частных агентов") в мессенджерах", - заключили там.
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