Названы фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники давят на эмоции и используют пугающие или заманчивые формулировки, рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

Примеры фраз мошенников: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера», «Я случайно перевел вам на карту деньги», «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства».

Проект «Перезвони сам» ведет специальный раздел на сайте, где собирает часто используемые мошенниками фразы.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют пугающие или, наоборот, заманчивые формулировки: они могут говорить про заканчивающийся договор на обслуживание номера, случайный перевод денег на карту и подозрительный вход в личный кабинет, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: "У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу". "Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам". "В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру", - рассказала Шилина.

Она отметила, что мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют формулировки, чтобы отключить критическое мышление собеседника. Зная эти слова-маркеры, можно вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с этими и менее распространенными фразами можно на портале проекта.