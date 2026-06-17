Рейтинг@Mail.ru
Названы фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 17.06.2026 (обновлено: 03:55 17.06.2026)
Названы фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника

Шилина: мошенники всегда торопят, давят на эмоции и пугают

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники давят на эмоции и используют пугающие или заманчивые формулировки, рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.
  • Примеры фраз мошенников: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера», «Я случайно перевел вам на карту деньги», «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства».
  • Проект «Перезвони сам» ведет специальный раздел на сайте, где собирает часто используемые мошенниками фразы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют пугающие или, наоборот, заманчивые формулировки: они могут говорить про заканчивающийся договор на обслуживание номера, случайный перевод денег на карту и подозрительный вход в личный кабинет, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: "У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу". "Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам". "В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру", - рассказала Шилина.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи
02:06
Она отметила, что мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют формулировки, чтобы отключить критическое мышление собеседника. Зная эти слова-маркеры, можно вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с этими и менее распространенными фразами можно на портале проекта.
"Именно для того, чтобы помочь москвичам не запутаться в этом потоке, наш проект "Перезвони сам" ведет на своем сайте специальный раздел "Что обычно говорят мошенники?". Мы не только отслеживаем и описываем их новые "фишки", но и собираем конкретные, часто используемые ими фразы", - добавила эксперт.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществомошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала