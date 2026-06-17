Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники выманивают деньги и данные россиян под предлогом бесплатных билетов на концерты и мероприятия ко Дню молодежи.

Аферисты предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника, после чего те вводят данные банковской карты, номер телефона, коды из SMS или авторизуются через мессенджер.

Мошенники также публикуют посты с розыгрышами билетов, брендированной продукции или поездками на фестивали, предлагая ввести реквизиты карты на фишинговом сайте для «оплаты доставки» или «верификации».

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники выманивают деньги и данные россиян под предлогом бесплатных билетов на концерты и мероприятия ко Дню молодежи, рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.

"Самая распространенная схема мошенников ко Дню молодежи - фейковые билеты и фишинговые страницы под видом официальных сайтов мероприятий. Аферисты через сайты или социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника", - сообщила она.

Затем, отметила Русина, гражданин вводит данные банковской карты, номер телефона, коды из смс или авторизуется через мессенджер, а мошенники - списывают деньги, либо же получают доступ к аккаунту. Более того, после этого злоумышленники могут проводит дальнейшие атаки уже от имени самой жертвы в отношении ее знакомых.

"Также мошенники к празднику публикуют посты с розыгрышами билетов, брендированной продукции или поездками на фестивали. При этом в постах отмечается, что для получения подарка необходимо оплатить доставку за один рубль или пройти верификацию - фактически жертвам предлагают ввести реквизиты карты на фишинговом сайте, и после этого с карты может списаться вся доступная сумма", - добавила Русина.