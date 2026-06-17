Рейтинг@Mail.ru
Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 17.06.2026
Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи

Русина: мошенники выманивают деньги под видом бесплатных билетов на концерты

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники выманивают деньги и данные россиян под предлогом бесплатных билетов на концерты и мероприятия ко Дню молодежи.
  • Аферисты предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника, после чего те вводят данные банковской карты, номер телефона, коды из SMS или авторизуются через мессенджер.
  • Мошенники также публикуют посты с розыгрышами билетов, брендированной продукции или поездками на фестивали, предлагая ввести реквизиты карты на фишинговом сайте для «оплаты доставки» или «верификации».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники выманивают деньги и данные россиян под предлогом бесплатных билетов на концерты и мероприятия ко Дню молодежи, рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.
"Самая распространенная схема мошенников ко Дню молодежи - фейковые билеты и фишинговые страницы под видом официальных сайтов мероприятий. Аферисты через сайты или социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника", - сообщила она.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Мошенники начали предлагать абитуриентам обучение в несуществующих вузах
Вчера, 08:27
Затем, отметила Русина, гражданин вводит данные банковской карты, номер телефона, коды из смс или авторизуется через мессенджер, а мошенники - списывают деньги, либо же получают доступ к аккаунту. Более того, после этого злоумышленники могут проводит дальнейшие атаки уже от имени самой жертвы в отношении ее знакомых.
"Также мошенники к празднику публикуют посты с розыгрышами билетов, брендированной продукции или поездками на фестивали. При этом в постах отмечается, что для получения подарка необходимо оплатить доставку за один рубль или пройти верификацию - фактически жертвам предлагают ввести реквизиты карты на фишинговом сайте, и после этого с карты может списаться вся доступная сумма", - добавила Русина.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2026 году этот день выпадает на 27 июня.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссияАссоциация юристов РоссиимошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала