Врач объяснил, можно ли простудиться от мороженого и кондиционера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Простуда возникает не из-за мороженого, промокших ног или кондиционера, а из-за вируса, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.
- Вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов простуды.
- Врач посоветовал мыть руки перед едой и носить маски при общении с человеком, у которого есть признаки простуды.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Простуда в жару возникает не из-за мороженого, промокших ног или кондиционера, а из-за вируса, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.
"Есть устойчивый миф: достаточно промочить ноги, попасть под дождь, переохладиться под кондиционером или переесть мороженого - и можно заболеть простудой. Конечно же, нет. Эти факторы могут играть косвенную роль, но в целом простуда - это респираторная вирусная инфекция. Чтобы заболеть, как минимум, нужно получить вирус", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.
По словам терапевта, вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов, поэтому связь между переохлаждением и болезнью на следующий день часто притянута. В этот период вирус уже находится в организме, но симптомы еще не проявились, пояснил Парамонов. Также он посоветовал мыть руки перед едой и носить маски при общении с человеком, у которого есть признаки простуды.