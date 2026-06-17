Врач объяснил, можно ли простудиться от мороженого и кондиционера

По словам терапевта, вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов, поэтому связь между переохлаждением и болезнью на следующий день часто притянута. В этот период вирус уже находится в организме, но симптомы еще не проявились, пояснил Парамонов. Также он посоветовал мыть руки перед едой и носить маски при общении с человеком, у которого есть признаки простуды.