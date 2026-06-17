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Врач объяснил, можно ли простудиться от мороженого и кондиционера - РИА Новости, 17.06.2026
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15:19 17.06.2026
Врач объяснил, можно ли простудиться от мороженого и кондиционера

Терапевт Парамонов: мороженое и кондиционер не являются причиной простуды

© Фото : Freepik/stefamerpikЖенщина с больной простудой девочкой
Женщина с больной простудой девочкой - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Freepik/stefamerpik
Женщина с больной простудой девочкой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Простуда возникает не из-за мороженого, промокших ног или кондиционера, а из-за вируса, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.
  • Вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов простуды.
  • Врач посоветовал мыть руки перед едой и носить маски при общении с человеком, у которого есть признаки простуды.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Простуда в жару возникает не из-за мороженого, промокших ног или кондиционера, а из-за вируса, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.
"Есть устойчивый миф: достаточно промочить ноги, попасть под дождь, переохладиться под кондиционером или переесть мороженого - и можно заболеть простудой. Конечно же, нет. Эти факторы могут играть косвенную роль, но в целом простуда - это респираторная вирусная инфекция. Чтобы заболеть, как минимум, нужно получить вирус", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.
По словам терапевта, вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов, поэтому связь между переохлаждением и болезнью на следующий день часто притянута. В этот период вирус уже находится в организме, но симптомы еще не проявились, пояснил Парамонов. Также он посоветовал мыть руки перед едой и носить маски при общении с человеком, у которого есть признаки простуды.
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