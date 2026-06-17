Прокурор попросил конфисковать у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы обратить в доход государства 115 миллионов рублей, полученных, по версии следствия, блогером Александрой Митрошиной в результате сделок с недвижимостью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о средствах, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей и возврате 60,2 миллиона рублей застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, эти операции были частью схемы легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.