Прокурор попросил конфисковать у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы обратить в доход государства 115 миллионов рублей, полученных, по версии следствия, блогером Александрой Митрошиной.
- Эти средства были выручены от продажи квартиры и возврата денег по договору долевого участия, и, по версии обвинения, являлись частью схемы легализации средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы обратить в доход государства 115 миллионов рублей, полученных, по версии следствия, блогером Александрой Митрошиной в результате сделок с недвижимостью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд конфисковать денежные средства Митрошиной в размере 115 миллионов рублей", - заявила прокурор в ходе прений сторон.
Речь идет о средствах, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей и возврате 60,2 миллиона рублей застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, эти операции были частью схемы легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
Ранее гособвинитель в ходе прений также запросила для Митрошиной наказание в виде 3 лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.