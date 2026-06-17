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Прокурор попросил конфисковать у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2026
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16:15 17.06.2026 (обновлено: 16:24 17.06.2026)
Прокурор попросил конфисковать у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

Прокурор просит конфисковать у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина перед началом судебного заседания у здания Тверского суда Москвы
Блогер Александра Митрошина перед началом судебного заседания у здания Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Александра Митрошина перед началом судебного заседания у здания Тверского суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы обратить в доход государства 115 миллионов рублей, полученных, по версии следствия, блогером Александрой Митрошиной.
  • Эти средства были выручены от продажи квартиры и возврата денег по договору долевого участия, и, по версии обвинения, являлись частью схемы легализации средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы обратить в доход государства 115 миллионов рублей, полученных, по версии следствия, блогером Александрой Митрошиной в результате сделок с недвижимостью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд конфисковать денежные средства Митрошиной в размере 115 миллионов рублей", - заявила прокурор в ходе прений сторон.
Речь идет о средствах, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей и возврате 60,2 миллиона рублей застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, эти операции были частью схемы легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
Ранее гособвинитель в ходе прений также запросила для Митрошиной наказание в виде 3 лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.
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