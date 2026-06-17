Крутая русская фигуристка выходит замуж: чем прославился жених-баскетболист

Чемпионка мира и Европы, двукратная призерка Олимпийских игр Анастасия Мишина идет под венец! Ее будущий муж не актер, танцор или бизнесмен, а коллега по спорту. РИА Новости рассказывает об избраннике Анастасии Мишиной.

Засветила в Стамбуле

Анастасия Мишина считалась одной из самых завидных невест среди российских парниц. Умница, красавица, с внутренним стержнем и явной способностью тушить горящие избы, тормозить диких коней и даже иногда тащить на себе, буквально и фигурально, партнера по спорту Александра Галлямова . Не раз бывало, что в трудные моменты карьеры именно выдержка Насти помогала паре Мишина/Галлямов остаться в строю и продолжать свой путь.

Многие могли думать, что Настю и Сашу связывают не только рабочие отношения. В спортивных парах действительно не редкость переход в романтическую плоскость из профессиональной - все-таки очень много времени ребята проводят вместе, они должны предельно доверять друг другу, да и по задумке тренера и хореографа иногда приходится в перерывах между выбросами и подкрутками изображать любовь.

Мишиной и Галлямову, к слову, их тренер Тамара Москвина лирические образы почти не предлагала. Они скорее истинные товарищи, вместе идущие к светлому будущему, - как герои во вдохновляющем советском кино, в знаменитой скульптуре Веры Мухиной с ВДНХ или в древних мифах об атлантах. Легендарный тренер слишком хорошо чувствует своих учеников, чтобы сеять в почву не подходящие ей семена. И ее стратегия сработала - нравится это кому-то или нет, но у Мишиной/Галлямова есть своя четкая индивидуальность.

В какой-то момент фигуристы даже стали заложниками этой своей особенности. Как будто все романтическое было им чуждо, а из интересов только олимпийские четырехлетки, рекорды и свершения во славу страны. На самом деле романтики не было только внутри пары, а за пределами спорта Анастасия уже несколько лет как нашла свою любовь. Просто особенно это не афишировала, хотя и не скрывала.

Самые внимательные болельщики могли заметить роман по косвенным признакам в соцсетях - общие локации отпуска в Стамбуле, фотографии в одной компании рядом друг с другом в публикациях других людей. Ситуация осложнялась тем, что этот человек не из мира фигурного катания, так что фанатам поначалу было сложно его заметить и идентифицировать. Избранника Мишиной раскрыла сама Москвина. "Это правда, что Настя выходит замуж. Кто жених? Баскетболист Андрей Пушняков", - сообщила РИА Новости тренер.

Кумир в "Майами", а сам-то он где?

Он не очень медийный парень. Из того, что удалось узнать из открытых источников, - Андрей родился в Сургуте, ему 24 года и он окончил университет физической культуры имени Лесгафта. Вероятно, именно там они с Настей и познакомились во время учебы. Его кумир - американский баскетболист Дуэйн Уэйд из " Майами Хит ", завершивший карьеру в 2019 году. Сам Пушняков играет на позиции разыгрывающего. Но где, достоверно неизвестно. Его профиль есть на сайте любительской лиги, но без статистики. Шесть лет назад его рост составлял 182 сантиметра.

Возможно, болельщики так и не узнали бы об изменениях в семейном статусе Насти вплоть до обновлений в ленте и ее фотографий в свадебном платье. Она в этом смысле довольно закрыта - не ведет публичную летопись с кольцом, букетами и свадебными салонами. И даже организационными хлопотами занималась сама при активном участии жениха. Никаких свадебных агентств, журнальных референсов и согласования сценария торжества со светской прессой. Когда Андрей сделал ей предложение, об этом никто из посторонних не узнал. Только журналисты заметили кольцо на пальце Мишиной на одном из ее публичных выходов. В прошлогоднем интервью RT Настя немного рассказала о подробностях: "Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее".