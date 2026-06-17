Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-тренер сборной РФ по футболу Валерий Газзаев был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- «Миротворец» обвиняет Газзаева в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Член совета "Ассамблеи народов России", экс-тренер сборной РФ по футболу Валерий Газзаев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.