Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ преднамеренно атаковали автобус с детьми из Белоруссии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВСУ преднамеренно атаковали автобус с детьми из Белоруссии, учитывая риторику Владимира Зеленского в адрес белорусского руководства, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Скорее всего, не случайность, что объектом атаки стал белорусский автобус, который перевозил детскую белорусскую команду из Гомеля, учитывая в последнее время вызывающую и провокационную риторику Зеленского в адрес белорусского руководства", - сказал Мирошник.
"Я не исключаю, что это был преднамеренный выбор объекта. Беспилотник мог достаточно четко идентифицировать, что это гражданский транспорт", - добавил он.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.