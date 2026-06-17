Мирошник считает, что ВСУ преднамеренно атаковали автобус из Белоруссии

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВСУ преднамеренно атаковали автобус с детьми из Белоруссии, учитывая риторику Владимира Зеленского в адрес белорусского руководства, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Я не исключаю, что это был преднамеренный выбор объекта. Беспилотник мог достаточно четко идентифицировать, что это гражданский транспорт", - добавил он.