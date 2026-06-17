Миронов предложил ввести единый сертификат для лечения участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести единый федеральный реабилитационный сертификат для участников СВО.

Сертификат должен давать право на медицинскую и психологическую помощь в любых государственных и частных медучреждениях по всей стране.

Миронов считает, что создание эффективного механизма восстановления участников СВО — одна из ключевых задач социальной политики государства.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единый федеральный реабилитационный сертификат для всех участников СВО.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю ввести единый федеральный реабилитационный сертификат, что позволило бы закрепить гарантированный минимальный объем восстановительных мероприятий для всех участников специальной военной операции независимо от региона проживания", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что считает необходимым ввести систему федеральных реабилитационных сертификатов, с помощью которых участники спецоперации смогут проходить реабилитацию, получать медицинскую и психологическую помощь в любых государственных и частных медучреждениях по всей стране. Он уточнил, что сертификат должен давать право на помощь "в больницах, оздоровительных центрах, санаториях, профилакториях" на территории РФ

Миронов подчеркнул, что в современных условиях одной из ключевых задач социальной политики государства становится не только материальное обеспечение участников СВО, но и создание эффективного механизма их медицинского, психологического и социального восстановления после участия в боевых действиях. Политик напомнил, что сейчас военнослужащие могут получить бесплатную медпомощь в госпиталях, медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства.

"Такую помощь оказывают на федеральном и региональном уровне… В некоторых регионах участникам спецоперации предоставляют медицинскую и психологическую помощь, санаторно-курортное лечение, протезирование. Но финансовые возможности территорий разные, расширенные программы реабилитации есть не везде", - обратил внимание Миронов.