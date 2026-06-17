В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницах Брянска проходят лечение шесть пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на автобус, среди них пять детей.
- Один из детей находится в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Шесть человек, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на автобус, проходят лечение в больницах Брянска, среди них пять детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"По оперативным данным, в больницах Брянска на лечении находятся шесть пострадавших, среди них пять детей. Один из детей - в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь", - сказал он.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров.
По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.