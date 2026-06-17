В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус

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"По оперативным данным, в больницах Брянска на лечении находятся шесть пострадавших, среди них пять детей. Один из детей - в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь", - сказал он.