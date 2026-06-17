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Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец - РИА Новости, 17.06.2026
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14:55 17.06.2026
Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец

Появилось видео уничтожения бомбой ФАБ-3000 переправы ВСУ через Северский Донец

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил переправу боевиков ВСУ через реку Северский Донец в ДНР.
  • Для уничтожения переправы была использована авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МО РФ опубликовало кадры уничтожения переправы боевиков ВСУ через реку Северский Донец в ДНР прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки ДНР, - говорится в сопроводительном сообщении.
На кадрах объективного контроля с дрона-разведчика видно точное попадание и полную ликвидацию переправы без возможности ее восстановления.
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