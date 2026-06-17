Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МО РФ опубликовало кадры уничтожения переправы боевиков ВСУ через реку Северский Донец в ДНР прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

На кадрах объективного контроля с дрона-разведчика видно точное попадание и полную ликвидацию переправы без возможности ее восстановления.