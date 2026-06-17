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Военные обеспечат безопасность подписания меморандума между США и Ираном - РИА Новости, 17.06.2026
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16:36 17.06.2026
Военные обеспечат безопасность подписания меморандума между США и Ираном

Две тысячи военных обеспечат безопасность подписания меморандума США с Ираном

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка двух тысяч военных будут задействованы для обеспечения безопасности во время церемонии подписания меморандума между США и Ираном.
  • Церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Бюргенштоке, на ней будут присутствовать представители Пакистана и Катара.
  • Федеральный совет Швейцарии одобрил временное ограничение использования воздушного пространства вокруг горы Бюргеншток в радиусе 46 километров.
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 2 тысяч военных будут задействованы для обеспечения безопасности в ходе церемонии подписания меморандума между США и Ираном в Бюргенштоке, в ней также примут участие представители Пакистана и Катара, сообщил в среду кабмин Швейцарии.
Ранее МИД Швейцарии подтвердил РИА Новости, что церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке.
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"Для обеспечения безопасности во время встречи власти кантона Нидвальден обратились за федеральной поддержкой. Федеральный совет одобрил дополнительное развертывание до 2000 военнослужащих для запланированных мер безопасности", - указал кабмин.
Сообщается, что на подписании будут присутствовать высокопоставленные представители Исламской Республики Пакистан и Государства Катар.
Военные будут обеспечивать охрану имущества, задачи наблюдения, разведки, транспорта и логистики.
Федеральный совет также одобрил временное ограничение использования воздушного пространства вокруг горы Бюргеншток в радиусе 46 километров.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
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