Военные обеспечат безопасность подписания меморандума между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка двух тысяч военных будут задействованы для обеспечения безопасности во время церемонии подписания меморандума между США и Ираном.
- Церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Бюргенштоке, на ней будут присутствовать представители Пакистана и Катара.
- Федеральный совет Швейцарии одобрил временное ограничение использования воздушного пространства вокруг горы Бюргеншток в радиусе 46 километров.
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 2 тысяч военных будут задействованы для обеспечения безопасности в ходе церемонии подписания меморандума между США и Ираном в Бюргенштоке, в ней также примут участие представители Пакистана и Катара, сообщил в среду кабмин Швейцарии.
Ранее МИД Швейцарии подтвердил РИА Новости, что церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке.
"Для обеспечения безопасности во время встречи власти кантона Нидвальден обратились за федеральной поддержкой. Федеральный совет одобрил дополнительное развертывание до 2000 военнослужащих для запланированных мер безопасности", - указал кабмин.
Сообщается, что на подписании будут присутствовать высокопоставленные представители Исламской Республики Пакистан и Государства Катар.
Военные будут обеспечивать охрану имущества, задачи наблюдения, разведки, транспорта и логистики.
Федеральный совет также одобрил временное ограничение использования воздушного пространства вокруг горы Бюргеншток в радиусе 46 километров.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.