Военные обеспечат безопасность подписания меморандума между США и Ираном

ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 2 тысяч военных будут задействованы для обеспечения безопасности в ходе церемонии подписания меморандума между США и Ираном в Бюргенштоке, в ней также примут участие представители Пакистана и Катара, сообщил в среду кабмин Швейцарии.