Больше 20 тысяч человек участвовали в протестах в Мехико в день открытия ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 20 тысяч человек приняли участие в протестах возле стадиона «Ацтека» в Мехико 11 июня.

Протесты проходят в Мехико и по всей стране, их участники — работники образования, поисковые коллективы родственников пропавших без вести и другие общественные движения.

Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Больше 20 тысяч человек приняли участие в протестах возле стадиона "Ацтека" в Мехико, на котором 11 июня был сыгран первый матч ЧМ по футболу Мексика - ЮАР, заявила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

Последние недели в Мехико проходят массовые акции протеста работников образования, поисковых коллективов родственников пропавших без вести и других общественных движений. Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования. Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.

"Не менее 20 тысяч человек приняли участие в протестах в тот день (11 июня - ред.)", - утверждает собеседница агентства.

Лечуга уточняет, что в это число входят только участники протестов возле стадиона "Ацтека", тогда как манифестации представителей разных групп населения проходили по всей стране, а, значит, общее число протестующих намного больше.