Прокуратура Ингушетии начала проверку после видео с кормлением медвежонка

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Ингушетии организовала проверку после публикации в соцсетях видео с кормлением медвежонка, предположительно, снюсом.

В МВД региона сообщили, что по предварительным данным, нарушений нет, и, возможно, медвежонка кормили не снюсом, а детским питанием.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и законность содержания дикого животного.

НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии после публикации в соцсетях видео с кормлением медвежонка, предположительно, снюсом организовала проверку на предмет жестокого обращения с животным, сообщили в надзорном ведомстве региона.

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. В МВД региона РИА Новости проинформировали, что после публикации в соцсетях видеоролика проводят проверку, по предварительным данным, нарушений нет.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием. Местонахождение медвежонка пока не установлено.

"Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку в связи выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации о предположительном кормлении снюсом медвежонка из частного зверинца", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, законности приобретения и содержания дикого животного, а также действиям его владельца по статье "Жестокое обращение с животными" УК РФ