Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Ингушетии начала проверку после видео с кормлением медвежонка - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 17.06.2026
Прокуратура Ингушетии начала проверку после видео с кормлением медвежонка

Прокуратура Ингушетии начала проверку после видео с кормлением медвежонка снюсом

© СоцсетиКадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия
Кадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети
Кадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Ингушетии организовала проверку после публикации в соцсетях видео с кормлением медвежонка, предположительно, снюсом.
  • В МВД региона сообщили, что по предварительным данным, нарушений нет, и, возможно, медвежонка кормили не снюсом, а детским питанием.
  • Прокуратура проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и законность содержания дикого животного.
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии после публикации в соцсетях видео с кормлением медвежонка, предположительно, снюсом организовала проверку на предмет жестокого обращения с животным, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. В МВД региона РИА Новости проинформировали, что после публикации в соцсетях видеоролика проводят проверку, по предварительным данным, нарушений нет.
Высокогорное селение в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Ингушетии не нашли нарушений в видео кормления медвежонка снюсом
Вчера, 10:40
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием. Местонахождение медвежонка пока не установлено.
"Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку в связи выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации о предположительном кормлении снюсом медвежонка из частного зверинца", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, законности приобретения и содержания дикого животного, а также действиям его владельца по статье "Жестокое обращение с животными" УК РФ.
"Ход и результаты проверки взяты прокурором республики Андреем Васильченко на контроль", - добавили в прокуратуре.
Кадр видео, на котором медвежонка кормят, предположительно, снюсом в Назрани, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В правоохранительных органах прокомментировали видео кормления медвежонка
Вчера, 11:39
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала