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Медвежонка, которого кормили снюсом в Ингушетии, пока не нашли - РИА Новости, 17.06.2026
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12:39 17.06.2026 (обновлено: 12:43 17.06.2026)
Медвежонка, которого кормили снюсом в Ингушетии, пока не нашли

Медвежонка, которого кормили снюсом в Ингушетии, не нашли

© СоцсетиКадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия
Кадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети
Кадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят медвежонка, предположительно, снюсом.
  • По предварительной информации правоохранительных органов Ингушетии, медвежонка кормили не снюсом, а детским питанием, и нарушений не выявлено.
  • Местонахождение медвежонка на данный момент не установлено, проводятся соответствующие мероприятия.
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Медвежонка из Ингушетии, видео с кормлением которого, предположительно, снюсом было опубликовано в соцсетях, пока не нашли, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. Как сообщалось, кадры были записаны в Назрани, рядом с территорией частного реабилитационного центра.
В МВД региона РИА Новости проинформировали, что после публикации в соцсетях видеоролика проводят проверку, по предварительным данным, нарушений нет. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчины кормили медвежонка не снюсом, а детским питанием.
"На данный момент местонахождение медвежонка не установлено. Проводятся соответствующие мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Кадр видео, на котором медвежонка кормят, предположительно, снюсом в Назрани, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В правоохранительных органах прокомментировали видео кормления медвежонка
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