Медвежонка, которого кормили снюсом в Ингушетии, пока не нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ В соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят медвежонка, предположительно, снюсом.

По предварительной информации правоохранительных органов Ингушетии, медвежонка кормили не снюсом, а детским питанием, и нарушений не выявлено.

Местонахождение медвежонка на данный момент не установлено, проводятся соответствующие мероприятия.

НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Медвежонка из Ингушетии, видео с кормлением которого, предположительно, снюсом было опубликовано в соцсетях, пока не нашли, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. Как сообщалось, кадры были записаны в Назрани , рядом с территорией частного реабилитационного центра.

В МВД региона РИА Новости проинформировали, что после публикации в соцсетях видеоролика проводят проверку, по предварительным данным, нарушений нет. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчины кормили медвежонка не снюсом, а детским питанием.