В правоохранительных органах прокомментировали видео кормления медвежонка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В соцсетях появился видеоролик, на котором молодые люди кормят медвежонка якобы снюсом и смеются над его реакцией, сообщалось, что кадры записаны в Назрани.
- По предварительной информации правоохранительных органов Ингушетии, медвежонка кормили не снюсом, а детским питанием.
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Медвежонка в Ингушетии, по предварительной информации, могли кормить не снюсом, а детским питанием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором молодые люди кормят якобы снюсом медвежонка и смеются над его реакцией. Сообщалось, что кадры записаны в Назрани, рядом с территорией частного реабилитационного центра. В МВД региона РИА Новости сообщили, что проводят проверку, по предварительным данным, нарушений нет.
"По имеющейся предварительной информации, мужчины кормили медвежонка не снюсом, а детским питанием", - сказал собеседник агентства.
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13 октября 2025, 06:29