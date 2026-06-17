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В правоохранительных органах прокомментировали видео кормления медвежонка - РИА Новости, 17.06.2026
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11:39 17.06.2026
В правоохранительных органах прокомментировали видео кормления медвежонка

РИА Новости: медвежонка в Ингушетии могли кормить не снюсом, а детским питанием

© СоцсетиКадр видео, на котором медвежонка кормят, предположительно, снюсом в Назрани, Ингушетия
Кадр видео, на котором медвежонка кормят, предположительно, снюсом в Назрани, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети
Кадр видео, на котором медвежонка кормят, предположительно, снюсом в Назрани, Ингушетия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В соцсетях появился видеоролик, на котором молодые люди кормят медвежонка якобы снюсом и смеются над его реакцией, сообщалось, что кадры записаны в Назрани.
  • По предварительной информации правоохранительных органов Ингушетии, медвежонка кормили не снюсом, а детским питанием.
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Медвежонка в Ингушетии, по предварительной информации, могли кормить не снюсом, а детским питанием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором молодые люди кормят якобы снюсом медвежонка и смеются над его реакцией. Сообщалось, что кадры записаны в Назрани, рядом с территорией частного реабилитационного центра. В МВД региона РИА Новости сообщили, что проводят проверку, по предварительным данным, нарушений нет.
"По имеющейся предварительной информации, мужчины кормили медвежонка не снюсом, а детским питанием", - сказал собеседник агентства.
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