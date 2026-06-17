В Ингушетии проверяют видео, на котором медвежонка кормят снюсом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии в соцсетях появился видеоролик, на котором неизвестные мужчины кормят медвежонка снюсом.

Полиция Ингушетии начала проверку по факту публикации видео.

НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Ингушетии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика, на котором неизвестные мужчины, по данным местных СМИ, кормят медвежонка сосательным табаком (снюсом), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. Как сообщалось, кадры были записаны в Назрани, рядом с территорией частного реабилитационного центра.