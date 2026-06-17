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В Ингушетии проверяют видео, на котором медвежонка кормят снюсом - РИА Новости, 17.06.2026
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10:40 17.06.2026
В Ингушетии проверяют видео, на котором медвежонка кормят снюсом

В Ингушетии полиция начала проверку из-за видео с кормлением медвежонка снюсом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии в соцсетях появился видеоролик, на котором неизвестные мужчины кормят медвежонка снюсом.
  • Полиция Ингушетии начала проверку по факту публикации видео.
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Ингушетии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика, на котором неизвестные мужчины, по данным местных СМИ, кормят медвежонка сосательным табаком (снюсом), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. Как сообщалось, кадры были записаны в Назрани, рядом с территорией частного реабилитационного центра.
"Полиция Ингушетии по данному факту проводит проверку. По предварительным данным, нарушений нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, проверяется ли соответствующее видео.
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