В Ингушетии проверяют видео, на котором медвежонка кормят снюсом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии в соцсетях появился видеоролик, на котором неизвестные мужчины кормят медвежонка снюсом.
- Полиция Ингушетии начала проверку по факту публикации видео.
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Ингушетии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика, на котором неизвестные мужчины, по данным местных СМИ, кормят медвежонка сосательным табаком (снюсом), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. Как сообщалось, кадры были записаны в Назрани, рядом с территорией частного реабилитационного центра.
"Полиция Ингушетии по данному факту проводит проверку. По предварительным данным, нарушений нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, проверяется ли соответствующее видео.
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