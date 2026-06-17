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В России с 1 сентября заработают новые правила оказания платных медуслуг - РИА Новости, 17.06.2026
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10:10 17.06.2026 (обновлено: 10:39 17.06.2026)
В России с 1 сентября заработают новые правила оказания платных медуслуг

В России с 1 сентября заработают новые правила оказания платной медпомощи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина на приеме у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября в России можно будет заключать договор с медицинской организацией дистанционно — на сайте или в мобильном приложении.
  • При оказании анонимной медпомощи пациенты будут освобождены от необходимости указывать паспортные данные.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. C 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг, следует правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно — на ее сайте или в мобильном приложении.
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Изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
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