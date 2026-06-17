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Три бригады медиков выехали из Белоруссии из-за атаки на автобус с детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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14:33 17.06.2026 (обновлено: 14:43 17.06.2026)

Три бригады медиков выехали из Белоруссии из-за атаки на автобус с детьми

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три бригады медиков в сопровождении МЧС и ГАИ выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с детьми.
  • По факту удара возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Три бригады медиков в сопровождении МЧС и ГАИ выехали из Белоруссии в Брянскую область в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми, передает агентство Белта.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей. По факту удара ВСУ по автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
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"Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС", - говорится в сообщении агентства.
Олег Гайдукевич - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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БелоруссияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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