ВСУ ударили по автостоянке в Северодонецке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в городе Северодонецк Луганской Народной Республики.
- Два автомобиля уничтожены и два повреждены, но благодаря оперативным действиям пожарных пламя не перекинулось на другие машины, пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в городе Северодонецк Луганской Народной Республики, сообщили в региональном МЧС.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия атаки БПЛА в Северодонецке. Вследствие удара возник пожар. Уничтожено два и повреждено два легковых автомобиля", - сообщила пресс-служба регионального ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что на стоянке находилось еще около 10 машин, но благодаря оперативным и четким действиям пожарным удалось отбить от них пламя.
"Жертв и пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в короткие сроки", - говорится в сообщении.