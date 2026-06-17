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ВСУ ударили по автостоянке в Северодонецке - РИА Новости, 17.06.2026
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12:03 17.06.2026 (обновлено: 12:08 17.06.2026)
ВСУ ударили по автостоянке в Северодонецке

МЧС: ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в Северодонецке

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРПоследствия атаки дрона на автомобильную стоянку в Северодонецке, ЛНР
Последствия атаки дрона на автомобильную стоянку в Северодонецке, ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Последствия атаки дрона на автомобильную стоянку в Северодонецке, ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в городе Северодонецк Луганской Народной Республики.
  • Два автомобиля уничтожены и два повреждены, но благодаря оперативным действиям пожарных пламя не перекинулось на другие машины, пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в городе Северодонецк Луганской Народной Республики, сообщили в региональном МЧС.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия атаки БПЛА в Северодонецке. Вследствие удара возник пожар. Уничтожено два и повреждено два легковых автомобиля", - сообщила пресс-служба регионального ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что на стоянке находилось еще около 10 машин, но благодаря оперативным и четким действиям пожарным удалось отбить от них пламя.
"Жертв и пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в короткие сроки", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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