Последствия атаки дрона на автомобильную стоянку в Северодонецке, ЛНР

Последствия атаки дрона на автомобильную стоянку в Северодонецке, ЛНР

ВСУ ударили по автостоянке в Северодонецке

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в городе Северодонецк Луганской Народной Республики.

Два автомобиля уничтожены и два повреждены, но благодаря оперативным действиям пожарных пламя не перекинулось на другие машины, пострадавших нет.

ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по стоянке с гражданскими автомобилями в городе Северодонецк Луганской Народной Республики, сообщили в региональном МЧС.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия атаки БПЛА в Северодонецке . Вследствие удара возник пожар. Уничтожено два и повреждено два легковых автомобиля", - сообщила пресс-служба регионального ведомства на платформе "Макс"

Уточняется, что на стоянке находилось еще около 10 машин, но благодаря оперативным и четким действиям пожарным удалось отбить от них пламя.