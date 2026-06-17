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Мамиашвили рассказал о ЧМ в Красноярске - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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10:30 17.06.2026 (обновлено: 10:44 17.06.2026)
Мамиашвили рассказал о ЧМ в Красноярске

Мамиашвили: один из ближайших ЧМ мира по борьбе может пройти в Красноярске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация спортивной борьбы России ведет переговоры с руководством Объединенного мира борьбы о проведении в Красноярске одного из ближайших чемпионатов мира.
  • В мае UWW сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
  • ФСБР официально получила право на проведение турнира в 2022 году, но из-за пандемии и других факторов чемпионат не состоялся.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) ведет переговоры с руководством Объединенного мира борьбы (UWW) о проведении в Красноярске одного из ближайших чемпионатов мира, заявил РИА Новости председатель ФСБР Михаил Мамиашвили.
В мае UWW сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
"Мы ведем переговоры с руководством UWW о том, чтобы один из ближайших чемпионатов мира прошел в России. Мы официально получили право на проведение турнира в 2022 году. Мы были готовы провести его, но потом произошла пандемия и случились другие факторы. Заявку не меняем - это будет Красноярск. И ведем работу с UWW, чтобы в ближайшие годы город Красноярск, который этого заслуживает, по праву принял чемпионат мира. Про год пока говорить не буду, мы обсуждаем эти вопросы с руководством UWW", - сказал Мамиашвили.
Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В январе 2026-го российские и белорусские юниоры получили право выступать без ограничений.
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