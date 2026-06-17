Мамиашвили рассказал о ЧМ в Красноярске

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) ведет переговоры с руководством Объединенного мира борьбы (UWW) о проведении в Красноярске одного из ближайших чемпионатов мира, заявил РИА Новости председатель ФСБР Михаил Мамиашвили.