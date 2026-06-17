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Более 60% жителей Рязанской области занимаются спортом, заявил Малков - РИА Новости, 17.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:33 17.06.2026
Более 60% жителей Рязанской области занимаются спортом, заявил Малков

Малков: более 60% жителей Рязанской области занимаются спортом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Более 60% жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Глава региона отметил, что провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждалось развитие спорта в Рязанской области и проекты, которые планируется реализовать в ближайшие годы.
"Сегодня более 60% жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом. За последние годы построили первый крытый футбольный манеж, открыли три спорткомплекса с бассейнами, создали центр адаптивного спорта "Сосновый бор" и множество спортивных площадок", - написал губернатор на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что за два года участниками фестиваля ГТО в регионе стали более 69 тысяч жителей, а свыше 20 тысяч выполнили нормативы комплекса. Рязанские спортсмены достойно выступают на крупнейших российских и международных соревнованиях, а ветераны СВО успешно представляют регион на Кубке защитников Отечества.
"Сейчас продолжаем развивать инфраструктуру, строим новые спортивные объекты в муниципалитетах. Отдельно обсудили перспективные проекты: строительство 50-метрового бассейна, центра гребного спорта и фиджитал-центра", - добавил Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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