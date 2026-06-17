Более 60% жителей Рязанской области занимаются спортом, заявил Малков

РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Более 60% жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Глава региона отметил, что провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждалось развитие спорта в Рязанской области и проекты, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

"Сегодня более 60% жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом. За последние годы построили первый крытый футбольный манеж, открыли три спорткомплекса с бассейнами, создали центр адаптивного спорта "Сосновый бор" и множество спортивных площадок", - написал губернатор на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что за два года участниками фестиваля ГТО в регионе стали более 69 тысяч жителей, а свыше 20 тысяч выполнили нормативы комплекса. Рязанские спортсмены достойно выступают на крупнейших российских и международных соревнованиях, а ветераны СВО успешно представляют регион на Кубке защитников Отечества.