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Малков: девять рязанцев вошли в число победителей конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 17.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
13:12 17.06.2026

Малков: девять рязанцев вошли в число победителей конкурса "Лидеры России"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в число победителей конкурса "Лидеры России" вошли девять представителей региона.
"Девять рязанцев вошли в число победителей шестого сезона конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализуется по поручению Владимира Владимировича Путина. Впервые конкурс проходил в командном формате", - написал губернатор на платформе "Макс".
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Он уточнил, что пять представителей правительства Рязанской области победили в категории "Государственные управленческие команды", еще четверо рязанцев – в категории "Сборные управленческие команды".
По словам губернатора, конкурс собрал более 75 тысяч руководителей из всех регионов страны и 66 государств мира. В финал вышли 1400 участников, объединенных в 280 команд. В число победителей вошли 60 команд из 33 регионов России.
Глава Рязанской области поздравил коллег, отметив, что такой результат – это высокая оценка профессионализма, умения работать вместе и находить решения самых сложных задач.
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Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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