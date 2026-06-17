Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству

КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Малайзия восхищена стремлением России к сотрудничеству, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы готовы развивать наше сотрудничество в экономике и финансах", - добавил он.