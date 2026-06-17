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Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству - РИА Новости, 17.06.2026
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20:30 17.06.2026 (обновлено: 20:52 17.06.2026)
Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству

Премьер Малайзии Ибрагим восхитился стремлением России к сотрудничеству

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о восхищении стремлением России к сотрудничеству.
  • Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, где проводит серию двусторонних встреч.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Малайзия восхищена стремлением России к сотрудничеству, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
"Мы выражаем вам наше восхищение стремлением России развивать сотрудничество и оказать поддержу нашей стране на фоне энергетического кризиса", - сказал Ибрагим на встрече.
Как подчеркнул малайзийский премьер, Россия играет большую роль для Малайзии и стран АСЕАН в целом.
"Мы готовы развивать наше сотрудничество в экономике и финансах", - добавил он.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Премьер Малайзии оценил развитие отношений с Россией
Вчера, 20:26
 
В миреМалайзияРоссияСаммит Россия — АСЕАН в КазаниКазаньАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир Путин
 
 
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