Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о восхищении стремлением России к сотрудничеству.
- Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, где проводит серию двусторонних встреч.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Малайзия восхищена стремлением России к сотрудничеству, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы выражаем вам наше восхищение стремлением России развивать сотрудничество и оказать поддержу нашей стране на фоне энергетического кризиса", - сказал Ибрагим на встрече.
Как подчеркнул малайзийский премьер, Россия играет большую роль для Малайзии и стран АСЕАН в целом.
"Мы готовы развивать наше сотрудничество в экономике и финансах", - добавил он.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.