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С пострадавшими в Брянской области детьми работают врачи и психологи - РИА Новости, 17.06.2026
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14:26 17.06.2026
С пострадавшими в Брянской области детьми работают врачи и психологи

Львова-Белова: психологи работают с детьми, пострадавшими в Брянской области

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области медики и психологи работают с пострадавшими от атаки ВСУ на автобус детьми.
  • В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Медики и психологи работают с пострадавшими от атаки ВСУ на автобус в Брянской области детьми, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
"На месте работают медики и психологи. Информация по пострадавшим уточняется", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Брянская областьРоссияГеленджикЕгор КовальчукМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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