С пострадавшими в Брянской области детьми работают врачи и психологи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области медики и психологи работают с пострадавшими от атаки ВСУ на автобус детьми.
- В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Медики и психологи работают с пострадавшими от атаки ВСУ на автобус в Брянской области детьми, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
"На месте работают медики и психологи. Информация по пострадавшим уточняется", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".