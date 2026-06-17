Москвич выиграл в лотерею в электричке по пути на дачу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москвич Валерий выиграл 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее во время поездки на дачу на электричке.
- Для выбора комбинации чисел Валерий использовал собственный подход, ориентируясь на результаты предыдущих тиражей и часто выпадающие числа.
- О выигрыше Валерий узнал не сразу и сначала не поверил своим глазам.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Желание скоротать время за игрой в лотерею во время поездки на дачу на электричке принесло москвичу 5 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Для жителя Москвы Валерия обычная поездка в электричке обернулась невероятной удачей - по пути на дачу мужчина выиграл суперприз 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - сообщили в компании.
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Счастливчик признался, что раньше практически не интересовался лотереями, однако в последнее время стал время от времени участвовать в розыгрышах. Особенно по душе ему пришлась онлайн-лотерея "Большая 8", в которой ранее ему уже везло: мужчине дважды удавалось выигрывать по 25 тысяч рублей.
В день выигрыша Валерий ехал на дачу и решил скоротать время в дороге за игрой. Для выбора комбинации он использовал собственный подход: следил за результатами предыдущих тиражей, ориентировался на часто выпадающие числа и дополнял их своими вариантами. Мужчина приобрел по одному билету на два тиража подряд, которые не принесли результата, но третья игра оказалась удачной и принесла счастливчику заветный суперприз.
О выигрыше Валерий узнал не сразу. Еще во время поездки победителю пришло уведомление, которому он не придал значения. Позже он заметил сообщение о выигрыше и увидел сумму выигрыша - 5 миллионов рублей. Не поверив своим глазам, мужчина сразу обратился в службу поддержки, чтобы убедиться, что удача улыбнулась ему на самом деле.
Радостной новостью Валерий поделился с сыном и женой. Подросток с энтузиазмом воспринял неожиданное известие, а вот супруга пока относится к происходящему с осторожностью и ждет официального оформления выигрыша.
По словам счастливчика, эта победа оказалась особенно символичной. Всего за три дня до выигрыша его семья приобрела квартиру, на которую хватило накопленных средств. Однако жилье не полностью соответствовало их ожиданиям. Теперь благодаря выигрышу семья сможет отложить средства на покупку квартиры мечты, которая действительно придется по душе.