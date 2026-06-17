Москвич выиграл в лотерею в электричке по пути на дачу

Краткий пересказ от РИА ИИ Москвич Валерий выиграл 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее во время поездки на дачу на электричке.

Для выбора комбинации чисел Валерий использовал собственный подход, ориентируясь на результаты предыдущих тиражей и часто выпадающие числа.

О выигрыше Валерий узнал не сразу и сначала не поверил своим глазам.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Желание скоротать время за игрой в лотерею во время поездки на дачу на электричке принесло москвичу 5 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Для жителя Москвы Валерия обычная поездка в электричке обернулась невероятной удачей - по пути на дачу мужчина выиграл суперприз 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - сообщили в компании.

Счастливчик признался, что раньше практически не интересовался лотереями, однако в последнее время стал время от времени участвовать в розыгрышах. Особенно по душе ему пришлась онлайн-лотерея "Большая 8", в которой ранее ему уже везло: мужчине дважды удавалось выигрывать по 25 тысяч рублей.

В день выигрыша Валерий ехал на дачу и решил скоротать время в дороге за игрой. Для выбора комбинации он использовал собственный подход: следил за результатами предыдущих тиражей, ориентировался на часто выпадающие числа и дополнял их своими вариантами. Мужчина приобрел по одному билету на два тиража подряд, которые не принесли результата, но третья игра оказалась удачной и принесла счастливчику заветный суперприз.

О выигрыше Валерий узнал не сразу. Еще во время поездки победителю пришло уведомление, которому он не придал значения. Позже он заметил сообщение о выигрыше и увидел сумму выигрыша - 5 миллионов рублей. Не поверив своим глазам, мужчина сразу обратился в службу поддержки, чтобы убедиться, что удача улыбнулась ему на самом деле.

Радостной новостью Валерий поделился с сыном и женой. Подросток с энтузиазмом воспринял неожиданное известие, а вот супруга пока относится к происходящему с осторожностью и ждет официального оформления выигрыша.