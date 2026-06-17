В "Локомотиве" назвали дату медосмотра футболистов сборной

В июне сборная России провела сборы, в рамках которых сыграла с командами Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). Для участия в матчах из "Локомотива" были вызваны вратарь Антон Митрюшкин, защитники Александр Сильянов и Евгений Морозов, полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков, а также нападающий Дмитрий Воробьев.