В "Локомотиве" назвали дату медосмотра футболистов сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского «Локомотива», вызванные в сборную России, пройдут медицинский осмотр в клубе 27 июня.
- В июне сборная России провела сборы и сыграла с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вызывавшиеся в сборную России футболисты московского "Локомотива" пройдут медицинский осмотр в клубе 27 июня, сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный.
В июне сборная России провела сборы, в рамках которых сыграла с командами Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). Для участия в матчах из "Локомотива" были вызваны вратарь Антон Митрюшкин, защитники Александр Сильянов и Евгений Морозов, полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков, а также нападающий Дмитрий Воробьев.
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"Сегодня сборников не было, они пройдут медосмотр отдельно 27 июня", - сообщил Калюжный.