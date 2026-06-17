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Лихачев: "Росатом" приветствует поиск компромиссов с МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 17.06.2026
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16:35 17.06.2026

Лихачев: "Росатом" приветствует поиск компромиссов с МАГАТЭ по Ирану

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация приветствует участие МАГАТЭ в поиске компромиссов по ядерной программе Ирана.
  • По словам Лихачева, МАГАТЭ должно выступать в интересах всех сторон конфликта.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, и это отражено в меморандуме о взаимопонимании.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. "Росатом" приветствует участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в поиске компромиссов по ядерной программе Ирана, агентство должно выступать в интересах всех сторон, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Нас, конечно, в первую очередь, волнует решение ядерной проблемы Ирана, мы приветствуем поиск компромиссов, приветствуем надзор, в том числе и МАГАТЭ, над происходящим, но при условии, что МАГАТЭ, конечно, должно взять на себя определенную ответственность, и выступать в интересах всех сторон, всех участников этого конфликта", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
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Как подчеркнул Лихачев, это не последняя точка в конфликте, но перевод его в стадию переговоров и поиска решений проблем.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 16 июня заявил, что США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, и это якобы отражено в меморандуме о взаимопонимании. Он также отмечал, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.
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В миреИранКазаньСШААлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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