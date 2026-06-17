Лихачев: "Росатом" приветствует поиск компромиссов с МАГАТЭ по Ирану

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. "Росатом" приветствует участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в поиске компромиссов по ядерной программе Ирана, агентство должно выступать в интересах всех сторон, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Как подчеркнул Лихачев, это не последняя точка в конфликте, но перевод его в стадию переговоров и поиска решений проблем.