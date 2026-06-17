"Росатом" работает над оборудованием для АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа над оборудованием для иранской АЭС «Бушер» продолжается и не останавливалась ни на минуту.
- Сложности, в том числе с финансированием, не повлияли на продолжение работы над оборудованием для АЭС «Бушер».
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Работа над оборудованием для иранской АЭС "Бушер" продолжается и не останавливалась ни на минуту, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Деловой форум Россия - АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. РИА Новости - информационный партнер форума.