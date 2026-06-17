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"Росатом" работает над оборудованием для АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 17.06.2026
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16:33 17.06.2026
"Росатом" работает над оборудованием для АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" продолжает работу над оборудованием для иранской АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа над оборудованием для иранской АЭС «Бушер» продолжается и не останавливалась ни на минуту.
  • Сложности, в том числе с финансированием, не повлияли на продолжение работы над оборудованием для АЭС «Бушер».
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Работа над оборудованием для иранской АЭС "Бушер" продолжается и не останавливалась ни на минуту, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Бушер" - из наших приоритетов. Работа на наших металлургических площадках, машиностроительных площадках над оборудованием продолжается и ни на минуту не вставала, несмотря на сложности, в том числе и с финансированием", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Деловой форум Россия - АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. РИА Новости - информационный партнер форума.
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5 июня, 19:45
 
В миреКазаньАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
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