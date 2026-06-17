ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и транспортному цеху ЗАЭС за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и транспортному цеху Запорожской АЭС за последние сутки.
- Жертв нет, но есть ограничения в подаче электроэнергии и в доступе к интернету.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару, а также транспортному цеху Запорожской АЭС за последние сутки, обошлось без жертв, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Последние сутки принесли новые обстрелы, где-то до 50 ударов было насчитано, в том числе и ночью, по зоне города (Энергодара – ред.), по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Слава богу, обошлось без жертв, но под нагрузкой, под давлением социальная сфера, по ограниченной схеме подается электроэнергия, есть ограничения с интернетом", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.