ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и транспортному цеху ЗАЭС за сутки

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару, а также транспортному цеху Запорожской АЭС за последние сутки, обошлось без жертв, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.