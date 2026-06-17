Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и транспортному цеху ЗАЭС за сутки - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 17.06.2026
ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и транспортному цеху ЗАЭС за сутки

Лихачев: ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и цеху ЗАЭС за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару и транспортному цеху Запорожской АЭС за последние сутки.
  • Жертв нет, но есть ограничения в подаче электроэнергии и в доступе к интернету.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли до 50 ударов по Энергодару, а также транспортному цеху Запорожской АЭС за последние сутки, обошлось без жертв, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Последние сутки принесли новые обстрелы, где-то до 50 ударов было насчитано, в том числе и ночью, по зоне города (Энергодара – ред.), по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Слава богу, обошлось без жертв, но под нагрузкой, под давлением социальная сфера, по ограниченной схеме подается электроэнергия, есть ограничения с интернетом", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Росатом делает все, чтобы помочь жителям Энергодара, заявил Лихачев
Вчера, 16:31
 
В миреКазаньЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала