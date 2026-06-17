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В Тюмени ищут мужчину, пристававшего к девочке в лифте - РИА Новости, 17.06.2026
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16:38 17.06.2026
В Тюмени ищут мужчину, пристававшего к девочке в лифте

Полиция выясняет личность мужчины, приставшего к девочке в лифте в Тюмени

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени мужчина пристал к девочке-подростку в лифте.
  • Инцидент произошел 16 июня в одном из домов на улице Монтажников.
  • Полиция ведет активную работу по установлению личности мужчины и его задержанию.
ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Полиция Тюмени устанавливает личность мужчины, который пристал к девочке-подростку в лифте, чтобы принять меры к его задержанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.
Видео с камер наблюдения появились в местных пабликах, на них видно, как девочка, а следом за ней мужчина заходят в подъезд и лифт, после того, когда лифт начинает подъем, раздается крик девочки. Девочке удалось выбежать на восьмом этаже. Через несколько минут этот же мужчина выходит на первом этаже. В комментариях сообщается, что все произошло 16 июня в одном из домов на улице Монтажников.
"В правоохранительные органы поступило официальное заявление, по нему начались проверочные мероприятия. В настоящее время сотрудники полиции ведут активную работу по установлению личности мужчины, проводится комплекс оперативно-розыскных действий. Как только личность будет установлена, сотрудники предпримут все необходимые меры для его задержания", - прокомментировали агентству ситуацию в пресс-службе полиции.
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