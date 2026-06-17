В Тюмени ищут мужчину, пристававшего к девочке в лифте

ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Полиция Тюмени устанавливает личность мужчины, который пристал к девочке-подростку в лифте, чтобы принять меры к его задержанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

Видео с камер наблюдения появились в местных пабликах, на них видно, как девочка, а следом за ней мужчина заходят в подъезд и лифт, после того, когда лифт начинает подъем, раздается крик девочки. Девочке удалось выбежать на восьмом этаже. Через несколько минут этот же мужчина выходит на первом этаже. В комментариях сообщается, что все произошло 16 июня в одном из домов на улице Монтажников.