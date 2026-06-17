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Лавров: непонятно, как глава Минобороны Украины хочет сделать Крым островом - РИА Новости, 17.06.2026
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20:00 17.06.2026
Лавров: непонятно, как глава Минобороны Украины хочет сделать Крым островом

Лавров: непонятно, каким образом Федоров хочет сделать Крым островом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о намерении "сделать Крым островом", ссылаясь на использование беспилотников.
  • Сергей Лавров выразил недоумение по поводу заявления Федорова и подчеркнул, что для каждого беспилотника есть противоядие, а также отметил.
  • Также он с иронией отметил, что Федоров недавно занял свою должность.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Непонятно, каким именно образом министр обороны Украины Михаил Федоров хочет "сделать Крым островом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем", - сказал министр журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя намерения Федорова "сделать Крым островом".
Как с иронией подчеркнул Лавров, Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться.
"Он недавно в должности, ему освоиться надо", - добавил он.
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Республика КрымУкраинаРоссияМихаил ФедоровСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
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