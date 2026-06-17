Лавров: непонятно, как глава Минобороны Украины хочет сделать Крым островом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о намерении "сделать Крым островом", ссылаясь на использование беспилотников.
- Сергей Лавров выразил недоумение по поводу заявления Федорова и подчеркнул, что для каждого беспилотника есть противоядие, а также отметил.
- Также он с иронией отметил, что Федоров недавно занял свою должность.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Непонятно, каким именно образом министр обороны Украины Михаил Федоров хочет "сделать Крым островом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем", - сказал министр журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя намерения Федорова "сделать Крым островом".
Как с иронией подчеркнул Лавров, Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться.
"Он недавно в должности, ему освоиться надо", - добавил он.