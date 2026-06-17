Киев надеется подорвать единство народа, атакуя детей, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии была совершена сознательно.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус белорусской детской футбольной команды с помощью БПЛА, в результате которой погибла женщина, сопровождавшая команду.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии совершена сознательно в надежде посеять панику, подорвать единство народа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Абсолютно в стиле киевского режима сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям", - сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.