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Киев надеется подорвать единство народа, атакуя детей, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2026
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19:08 17.06.2026 (обновлено: 19:09 17.06.2026)
Киев надеется подорвать единство народа, атакуя детей, заявил Лавров

Лавров: киевский режим надеется посеять панику, атакуя детей

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии была совершена сознательно.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус белорусской детской футбольной команды с помощью БПЛА, в результате которой погибла женщина, сопровождавшая команду.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии совершена сознательно в надежде посеять панику, подорвать единство народа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Абсолютно в стиле киевского режима сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям", - сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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В миреРоссияКиевБелоруссияСергей ЛавровПавел ЗарубинЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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