Лавров с беседе с Аракчи выразил поддержку пониманиям по деэскалации

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил поддержку достигнутым при посредничестве Пакистана и Катара пониманиям по деэскалации напряженности в регионе, заявили в российском дипведомстве.