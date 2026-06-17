Лавров с беседе с Аракчи выразил поддержку пониманиям по деэскалации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку пониманиям по деэскалации напряженности в регионе, достигнутым при посредничестве Пакистана и Катара.
- Российский министр подчеркнул важность соблюдения договоренностей всеми сторонами, включая Израиль.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил поддержку достигнутым при посредничестве Пакистана и Катара пониманиям по деэскалации напряженности в регионе, заявили в российском дипведомстве.
"Российский министр выразил поддержку достигнутым при результативном пакистанском и катарском посредничестве пониманиям по деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Была подчеркнута важность их соблюдения всеми без исключения вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, включая Израиль", - добавили в ведомстве.