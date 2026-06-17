Рейтинг@Mail.ru
Лавров с беседе с Аракчи выразил поддержку пониманиям по деэскалации - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 17.06.2026 (обновлено: 13:59 17.06.2026)
Лавров с беседе с Аракчи выразил поддержку пониманиям по деэскалации

Лавров с беседе с главой МИД Ирана выразил поддержку пониманиям по деэскалации

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку пониманиям по деэскалации напряженности в регионе, достигнутым при посредничестве Пакистана и Катара.
  • Российский министр подчеркнул важность соблюдения договоренностей всеми сторонами, включая Израиль.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил поддержку достигнутым при посредничестве Пакистана и Катара пониманиям по деэскалации напряженности в регионе, заявили в российском дипведомстве.
"Российский министр выразил поддержку достигнутым при результативном пакистанском и катарском посредничестве пониманиям по деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Была подчеркнута важность их соблюдения всеми без исключения вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, включая Израиль", - добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Лавров отметил готовность России помочь в урегулировании иранского кризиса
Вчера, 13:54
 
В миреРоссияПакистанКатарАббас АракчиСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала