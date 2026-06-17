Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада пытаются забыть о международно признанных итогах Второй мировой войны.
- Глава МИД подчеркнул, что предпринимаются попытки переписать историю и умалить роль Красной Армии в разгроме германского нацизма и японского милитаризма.
- Министр отметил, что наиболее наглядно это проявляется на Украине, где после госпереворота 2014 года власть захватили силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада предпочитают "забыть" о международно признанных итогах Второй мировой войны, пытаются переписать историю и умалить роль Красной Армии в разгроме германского нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня во многих государствах коллективного Запада предпочитают "забыть" о международно признанных итогах Второй мировой войны, закрепленных в том числе в Уставе ООН, о решениях Нюрнбергского и Токийского процессов", - говорится в приветствии Лаврова организаторам и участникам конференции по исторической политике и политике памяти о Второй мировой войне.
Все решается на линии фронта, заявил Лавров
15 июня, 15:30
Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить роль Красной Армии в разгроме германского нацизма и японского милитаризма, оправдать нацистов, военных преступников и их подручных.
В этой связи, указал Лавров, святой долг - не допустить забвения прошлого, в том числе в целях эффективного противодействия ксенофобии и русофобии, расизму и неонацизму, многим другим неоколониальным практикам.