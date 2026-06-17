Запад пытается "забыть" об итогах Второй мировой войны, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада пытаются забыть о международно признанных итогах Второй мировой войны.

Глава МИД подчеркнул, что предпринимаются попытки переписать историю и умалить роль Красной Армии в разгроме германского нацизма и японского милитаризма.

Министр отметил, что наиболее наглядно это проявляется на Украине, где после госпереворота 2014 года власть захватили силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада предпочитают "забыть" о международно признанных итогах Второй мировой войны, пытаются переписать историю и умалить роль Красной Армии в разгроме германского нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня во многих государствах коллективного Запада предпочитают "забыть" о международно признанных итогах Второй мировой войны, закрепленных в том числе в Уставе ООН , о решениях Нюрнбергского и Токийского процессов", - говорится в приветствии Лаврова организаторам и участникам конференции по исторической политике и политике памяти о Второй мировой войне.

Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить роль Красной Армии в разгроме германского нацизма и японского милитаризма, оправдать нацистов, военных преступников и их подручных.

"Наиболее наглядно это проявляется на Украине , где в результате поддержанного странами НАТО госпереворота 2014 года власть захватили силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией", - отметил министр.