Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба государственной безопасности Латвии задерживает людей без доказательной базы, заявил координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.
- Правозащитников обвиняют в шпионаже в пользу РФ, после чего сажают в тюрьму, но судебные процессы не продвигаются, так как нет фактических доказательств, утверждает Васильев.
- Ивета Балоде, жена Сергея Васильева, была задержана после возвращения в Латвию и уже полгода находится в тюрьме без допросов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задерживает людей без доказательной базы, заявил РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
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"Просто задержание и все, и ничего больше - схватили, посадили. Все, сидит человек. Ничего не делается, ничего не происходит. Ничего не может происходить, потому что судебный процесс, досудебный процесс, уголовный предполагает наличие каких-то фактов, которые можно проверять, доказывать, опровергать. Когда самих фактов нет, можно приписать (статью - ред.)", - сказал активист.
Он привел в пример историю собственной жены Иветы Балоде, которая после уголовных дел о шпионаже бежала из Латвии в РФ вместе с мужем, а когда вернулась в Латвию, чтобы помочь пожилым родителям, была задержана сотрудниками государственной безопасности.
"Ивета сидит в тюрьме уже полгода. Ни одного допроса не было, так что говорить о каких-то делах, как действительно о каком-то процессе абсолютно бессмысленно", - посетовал активист.
Общественное движение "Антифашисты Прибалтики" выступает против националистических объединений на территории стран Балтии. Правозащитники борются за сохранение советских памятников и занимаются эвакуацией соотечественников из прибалтийских государств в РФ. По словам Васильева, первые уголовные дела против участников движения начались еще в 2022 году, когда правозащитники собрали и передали информацию о сносе советских памятников в следственный комитет России. Сегодня под следствием находятся не менее пяти участников движения, аресты, как правило. продлеваются. Ведется ли следствие по уголовным делам участников движения - вопрос, сказал Васильев.