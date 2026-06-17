Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о важности обеспечения прав россиян при голосовании на выборах на избирательных участках за рубежом.
- Аппарат уполномоченного по правам человека будет работать совместно с МИД России и Центральной избирательной комиссией по вопросу обеспечения прав граждан при голосовании за границей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Важно обеспечить права россиян при голосовании на выборах на избирательных участках за рубежом, учитывая политику недружественных России стран, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"С учетом политики некоторых недружественных стран, дискриминации наших граждан со стороны некоторых стран, нам важно обеспечить права граждан при голосовании на временных избирательных участках за границей", - сказала Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
Уполномоченный отметила, что ее аппарат по этому вопросу будет работать совместно с МИД России и Центральной избирательной комиссией.
Ранее в ЦИК России сообщали, что на выборах у ЕДГ-2026 планируется открыть более 300 избирательных участков в более чем 150 странах.