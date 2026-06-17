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Лантратова заявила о важности обеспечения прав при голосовании за границей - РИА Новости, 17.06.2026
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17:52 17.06.2026
Лантратова заявила о важности обеспечения прав при голосовании за границей

Лантратова: важно обеспечить права россиян при голосовании за границей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о важности обеспечения прав россиян при голосовании на выборах на избирательных участках за рубежом.
  • Аппарат уполномоченного по правам человека будет работать совместно с МИД России и Центральной избирательной комиссией по вопросу обеспечения прав граждан при голосовании за границей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Важно обеспечить права россиян при голосовании на выборах на избирательных участках за рубежом, учитывая политику недружественных России стран, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"С учетом политики некоторых недружественных стран, дискриминации наших граждан со стороны некоторых стран, нам важно обеспечить права граждан при голосовании на временных избирательных участках за границей", - сказала Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Уполномоченный отметила, что ее аппарат по этому вопросу будет работать совместно с МИД России и Центральной избирательной комиссией.
Ранее в ЦИК России сообщали, что на выборах у ЕДГ-2026 планируется открыть более 300 избирательных участков в более чем 150 странах.
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