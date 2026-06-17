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Лантратова призвала провести выборы 2026 года на самом высоком уровне - РИА Новости, 17.06.2026
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14:58 17.06.2026
Лантратова призвала провести выборы 2026 года на самом высоком уровне

Лантратова: выборы 2026 года должны пройти на самом высоком уровне

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова призвала провести выборы в России 2026 года на самом высоком уровне с соблюдением всех прав россиян.
  • Единый день голосования пройдет 20 сентября.
  • В этот день запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выборы в России 2026 года должны пройти на самом высоком уровне, с соблюдением всех прав россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«
"С учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, нам важно провести выборы 2026 года на самом высоком уровне и, конечно, обеспечить соблюдение избирательных прав наших граждан", - сказала Лантратова в ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
В единый день голосования, который пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
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