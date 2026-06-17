Лантратова не исключила возможности провокаций Киева на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что выборы в Госдуму 2026 года будут проходить в сложной общественно-политической ситуации.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выборы в Госдуму 2026 года будут проходить в сложной общественно-политической ситуации, могут быть провокации со стороны Киева, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
"Выборы (в Госдуму - ред.) будут проходить в сложной общественно-политической ситуации, очень важны вопросы безопасности, мы понимаем, что могут быть различные провокации со стороны киевского режима", - сказала Лантратова в ходе заседания.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.