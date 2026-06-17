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Лантратова назвала атаку на автобус с детьми из Белоруссии преступлением - РИА Новости, 17.06.2026
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13:26 17.06.2026 (обновлено: 13:37 17.06.2026)
Лантратова назвала атаку на автобус с детьми из Белоруссии преступлением

Лантратова назвала атаку на автобус с детьми из Белоруссии военным преступлением

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала атаку ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии военным преступлением.
  • В результате удара с помощью БПЛА погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала военным преступлением атаку ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
«
"С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, когда страдают беззащитные, когда страдают дети", - сказала Лантратова, комментируя атаку.
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Вчера, 13:02
 
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