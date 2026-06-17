Лантратова назвала атаку на автобус с детьми из Белоруссии преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала атаку ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии военным преступлением.
- В результате удара с помощью БПЛА погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала военным преступлением атаку ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Белоруссии.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
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"С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, когда страдают беззащитные, когда страдают дети", - сказала Лантратова, комментируя атаку.