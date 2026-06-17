Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм и не имеет оправдания.

Она напомнила о преступлениях киевского режима против мирного населения, включая трагедию в Старобельске и вторжение ВСУ в Курскую область.

Лантратова отметила, что поступают свидетельства о других преступлениях, таких как внесудебные казни, убийства мирного населения, мародерство и разграбление церквей, а также использование военнослужащими ВСУ клейма в форме трезубца как орудия пыток.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм, ей нет оправдания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой был представлен доклад "Преступления киевского режима в городе Димитров : убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".

В ходе своего выступления Лантратова напомнила о преступлениях киевского режима против мирного населения: трагедию в Старобельске , которая произошла 22 мая, вторжение ВСУ Курскую область , произошедшее 6 августа 2024 года.

"Это проявление жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих норм. Ей нет и не может быть оправдания", - сказала она.

Уполномоченный по правам человека отметила, что в аппарат поступают свидетельства и о других преступлениях: внесудебных казнях, убийствах мирного населения, мародерства, разграбления церквей.