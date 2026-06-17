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Жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм, заявила Лантратова - РИА Новости, 17.06.2026
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12:43 17.06.2026
Жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм, заявила Лантратова

Лантратова: жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм и не имеет оправдания.
  • Она напомнила о преступлениях киевского режима против мирного населения, включая трагедию в Старобельске и вторжение ВСУ в Курскую область.
  • Лантратова отметила, что поступают свидетельства о других преступлениях, таких как внесудебные казни, убийства мирного населения, мародерство и разграбление церквей, а также использование военнослужащими ВСУ клейма в форме трезубца как орудия пыток.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм, ей нет оправдания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой был представлен доклад "Преступления киевского режима в городе Димитров: убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".
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В ходе своего выступления Лантратова напомнила о преступлениях киевского режима против мирного населения: трагедию в Старобельске, которая произошла 22 мая, вторжение ВСУ в Курскую область, произошедшее 6 августа 2024 года.
"Это проявление жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих норм. Ей нет и не может быть оправдания", - сказала она.
Уполномоченный по правам человека отметила, что в аппарат поступают свидетельства и о других преступлениях: внесудебных казнях, убийствах мирного населения, мародерства, разграбления церквей.
По ее словам, есть доказательства, что военнослужащие ВСУ используют клеймо в форме трезубца как орудие пыток над мирными жителями. Она отметила, что это копирование практики нацистов в период Великой Отечественной войны.
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