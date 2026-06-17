Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что будет добиваться от международных структур правовой оценки преступлений ВСУ против мирного населения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет добиваться от международных структур правовой оценки преступлений ВСУ против мирного населения.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой представили доклад: "Преступления киевского режима в городе Димитров: убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".
"Необходимо, чтобы каждому факту военного преступления была дала соответствующая международная оценка, и мы будем добиваться этого", - сказала Лантратова в ходе пресс-конференции.