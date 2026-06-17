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Лантратова хочет добиться от международных структур оценки преступлений ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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11:51 17.06.2026
Лантратова хочет добиться от международных структур оценки преступлений ВСУ

Лантратова пообещала добиться оценки преступлений ВСУ от международных структур

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что будет добиваться от международных структур правовой оценки преступлений ВСУ против мирного населения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет добиваться от международных структур правовой оценки преступлений ВСУ против мирного населения.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой представили доклад: "Преступления киевского режима в городе Димитров: убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".
"Необходимо, чтобы каждому факту военного преступления была дала соответствующая международная оценка, и мы будем добиваться этого", - сказала Лантратова в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что институт уполномоченного по правам человека практически на ежедневной основе фиксирует преступления и направляет обращения в ООН, ОБСЕ и на другие международные площадки.
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