Аппарат Лантратовой помог семье участника СВО получить выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты.

Семья получила ежемесячные выплаты на детей, меры поддержки как многодетной семье и разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты, сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.

Омбудсмен рассказала, что проходивший службу в зоне СВО боец с марта 2026 года числится пропавшим без вести. Его семья оказалась в сложной ситуации, нужна была помощь с оформлением выплат.

"Мы направили запрос в министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области . Попросили выделить материальную помощь", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".