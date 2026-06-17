Рейтинг@Mail.ru
Аппарат Лантратовой помог семье участника СВО получить выплаты - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 17.06.2026
Аппарат Лантратовой помог семье участника СВО получить выплаты

Аппарат Лантратовой помог семье пропавшего участника СВО получить выплаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты.
  • Семья получила ежемесячные выплаты на детей, меры поддержки как многодетной семье и разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты, сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.
Омбудсмен рассказала, что проходивший службу в зоне СВО боец с марта 2026 года числится пропавшим без вести. Его семья оказалась в сложной ситуации, нужна была помощь с оформлением выплат.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лантратова поможет военнопленному, брат которого освещал удар по ЛНР
15 июня, 19:54
"Мы направили запрос в министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области. Попросили выделить материальную помощь", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По словам уполномоченной, после обращения семье назначены ежемесячные выплаты на детей, предоставлены меры поддержки как многодетной. Помимо этого в министерстве оказали семье разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей на приобретение предметов первой необходимости.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лантратова предложила дополнить проект о юридической помощи бойцам СВО
15 июня, 20:43
 
ОбществоНижегородская областьЯна ЛантратоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала