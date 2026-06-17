Аппарат Лантратовой помог семье участника СВО получить выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты.
- Семья получила ежемесячные выплаты на детей, меры поддержки как многодетной семье и разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты, сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.
Омбудсмен рассказала, что проходивший службу в зоне СВО боец с марта 2026 года числится пропавшим без вести. Его семья оказалась в сложной ситуации, нужна была помощь с оформлением выплат.
"Мы направили запрос в министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области. Попросили выделить материальную помощь", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По словам уполномоченной, после обращения семье назначены ежемесячные выплаты на детей, предоставлены меры поддержки как многодетной. Помимо этого в министерстве оказали семье разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей на приобретение предметов первой необходимости.