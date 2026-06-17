Лантратова поручила региональным омбудсменам посетить СИЗО в дни выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах.
- Лантратова поручила региональным омбудсменам посетить учреждения в дни выборов.
- Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, в нем запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости в ходе выборов уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах и поручила региональным омбудсменам посетить учреждения в дни выборов.
Уполномоченный в среду приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
"Необходимо уделить внимание обеспечению прав граждан в специальных учреждениях - в СИЗО, в социальных интернатах. Прошу запланировать соответствующие выезды", - сказала Лантратова, обращаясь к уполномоченным по правам человека в субъектах РФ.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.