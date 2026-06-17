Лантратова поручила региональным омбудсменам посетить СИЗО в дни выборов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости в ходе выборов уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах и поручила региональным омбудсменам посетить учреждения в дни выборов.