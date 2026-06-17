Рейтинг@Mail.ru
Лантратова поручила региональным омбудсменам посетить СИЗО в дни выборов - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
17:10 17.06.2026
Лантратова поручила региональным омбудсменам посетить СИЗО в дни выборов

Лантратова поручила омбудсменам посетить СИЗО и интернаты в дни выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах.
  • Лантратова поручила региональным омбудсменам посетить учреждения в дни выборов.
  • Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, в нем запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о необходимости в ходе выборов уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах и поручила региональным омбудсменам посетить учреждения в дни выборов.
Уполномоченный в среду приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Право участвовать в выборах имеют 17 политических партий, заявила Памфилова
Вчера, 15:42
"Необходимо уделить внимание обеспечению прав граждан в специальных учреждениях - в СИЗО, в социальных интернатах. Прошу запланировать соответствующие выезды", - сказала Лантратова, обращаясь к уполномоченным по правам человека в субъектах РФ.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Лантратова: омбудсмены получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Вчера, 15:02
 
Выборы в Государственную думуРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала