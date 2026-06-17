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Лантратова будет держать на контроле ситуацию с ударом по автобусу с детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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13:28 17.06.2026 (обновлено: 13:39 17.06.2026)
Лантратова будет держать на контроле ситуацию с ударом по автобусу с детьми

Лантратова будет держать на контроле ситуацию с ударом ВСУ по автобусу с детьми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в Яна Лантратова заявила, что будет держать на личном контроле ситуацию с ударом ВСУ по автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии
  • В результате атаки ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду, и ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет держать на личном контроле ситуацию с ударом ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
«
"Только что нам стало известно, что произошла атака ВСУ на автобус, в котором ехала футбольная команда детей из Белоруссии, они ехали на отдых в Геленджик… Безусловно, я свяжусь с нашими коллегами из Республики Беларусь и буду держать эту ситуацию на личном контроле", - сказала Лантратова журналистам.
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