Лантратова будет держать на контроле ситуацию с ударом по автобусу с детьми

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"Только что нам стало известно, что произошла атака ВСУ на автобус, в котором ехала футбольная команда детей из Белоруссии, они ехали на отдых в Геленджик… Безусловно, я свяжусь с нашими коллегами из Республики Беларусь и буду держать эту ситуацию на личном контроле", - сказала Лантратова журналистам.