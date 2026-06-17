Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка.
- Кутузовка находится в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Кутузовку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Кутузовку в ДНР
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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