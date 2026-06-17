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Над Курской областью сбили 107 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 17.06.2026
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10:08 17.06.2026
Над Курской областью сбили 107 украинских БПЛА за сутки

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 107 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбито 107 украинских БПЛА различного типа.
  • Около 60 раз ВСУ применили артиллерию.
  • В результате атак ранены четыре человека.
БЕЛГОРОД, 17 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 107 украинских БПЛА различного типа, около 60 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Всего в период с 9.00 16 июня до 9.00 17 июня сбито 107 вражеских беспилотников различного типа. 58 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По его данным, 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак ранены четыре человека. В поселке Рулитино Беловского района пострадал 46-летний мужчина, в селе Малое Солдатское — мужчины 46 и 59 лет. Сегодня утром в слободе Белой дрон атаковал частный дом, ранен 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение", - добавил глава региона.
Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. По информации Хинштейна, погибших нет.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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