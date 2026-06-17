Над Курской областью сбили 107 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбито 107 украинских БПЛА различного типа.
- Около 60 раз ВСУ применили артиллерию.
- В результате атак ранены четыре человека.
БЕЛГОРОД, 17 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 107 украинских БПЛА различного типа, около 60 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Всего в период с 9.00 16 июня до 9.00 17 июня сбито 107 вражеских беспилотников различного типа. 58 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По его данным, 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак ранены четыре человека. В поселке Рулитино Беловского района пострадал 46-летний мужчина, в селе Малое Солдатское — мужчины 46 и 59 лет. Сегодня утром в слободе Белой дрон атаковал частный дом, ранен 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение", - добавил глава региона.
Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. По информации Хинштейна, погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18