Над Курской областью сбили 107 украинских БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 17 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 107 украинских БПЛА различного типа, около 60 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Александр Хинштейн.